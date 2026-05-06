Premyer Liqanın XXXI turunda keçiriləcək oyunların təyinatları açıqlanıb
- 06 may, 2026
- 22:15
Misli Premyer Liqasının XXXI turunda keçiriləcək oyunların təyinatları açıqlanıb.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, "İmişli" və "Zirə" komandaları arasında keçiriləcək açılış oyununu Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.
Təyinatları diqqətinizə çatdırırıq:
8 may
16:30. "İmişli" – "Zirə"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Kamran Bayramov, Mirnihat Seyidov, Emin Əliyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Cəmil Quliyev
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov
Quba Olimpiya İdman Kompleksi
19:30. "Sabah" – "Kəpəz"
Hakimlər: Elvin Bayramov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
"Bank Respublika Arena"
9 may
17:00. "Qəbələ" – "Qarabağ"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Orxan İbişov, İslam Məmmədov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
Qəbələ şəhər stadionu
19:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Tərlan Talıbzadə, Cavid Cəlilov
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Vüsal Məmmədov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
10 may
17:00. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Niyaz Əhmədov
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Namik Hüseynov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
Tovuz şəhər stadionu
19:30. "Neftçi" – "Şamaxı"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Rövşən Rəcəbov
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
"Palms Sports Arena"