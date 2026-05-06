    Premyer Liqanın XXXI turunda keçiriləcək oyunların təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasının XXXI turunda keçiriləcək oyunların təyinatları açıqlanıb.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, "İmişli" və "Zirə" komandaları arasında keçiriləcək açılış oyununu Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.

    Təyinatları diqqətinizə çatdırırıq:

    8 may

    16:30. "İmişli" – "Zirə"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Kamran Bayramov, Mirnihat Seyidov, Emin Əliyev

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Cəmil Quliyev

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

    Quba Olimpiya İdman Kompleksi

    19:30. "Sabah" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Teymur Teymurov

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

    "Bank Respublika Arena"

    9 may

    17:00. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Orxan İbişov, İslam Məmmədov

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Kamran Bayramov

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Tərlan Talıbzadə, Cavid Cəlilov

    VAR: Kamal Umudlu

    AVAR: Vüsal Məmmədov

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    10 may

    17:00. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Niyaz Əhmədov

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Namik Hüseynov

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov

    Tovuz şəhər stadionu

    19:30. "Neftçi" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Rövşən Rəcəbov

    VAR: Rəşad Əhmədov

    AVAR: Müslüm Əliyev

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    "Palms Sports Arena"

