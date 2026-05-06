"Bloomberg": OPEC-in neft hasilatı 1990-cı ildən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb
Energetika
- 06 may, 2026
- 22:14
OPEC-in neft hasilatı ötən ay gündə 420 min barel azalıb ki, bu da 1990-cı ildən bəri ən aşağı səviyyədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən aprel ayında hasilat gündə cəmi 20,55 milyon barel təşkil edib.
Vurğulanıb ki, tarixdə ən böyük neft bazarının çökməsi benzin, reaktiv yanacaq və dizel yanacağının qiymətlərinin artmasına səbəb olub ki, bu da öz növbəsində yeni inflyasiya dalğası və qlobal tənəzzül təhlükəsi yaradır.
Neft hasilatının azalması və qiymətlərin artması Yaxın Şərqdəki gərginlik və Hörmüz boğazının faktiki olaraq bağlanması ilə əlaqələndirilir.
