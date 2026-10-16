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    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    "Qarabağ"ın akademiyasında maarifləndirici seminar keçirilib

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:36
    Qarabağın akademiyasında maarifləndirici seminar keçirilib

    "Qarabağ" Futbol Klubunun akademiyasında futbol mərcləri və bu fəaliyyətin hüquqi nəticələri ilə bağlı maarifləndirici seminar təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçirilən tədbirdə futbolçulara oyunlara mərc etməyin mahiyyəti, mövcud qanunvericilik və qanun pozuntularının hüquqi nəticələri haqqında detal məlumat verilib.

    Tədbirin əsas məqsədi idmançıların məsuliyyətli davranışa təşviq edilməsi və hüquqi məlumatlılığının artırılması olub.

    Seminar çərçivəsində mövzunun daha yaxşı mənimsənilməsi üçün interaktiv tapşırıqlar və sual-cavab sessiyaları da təşkil edilib.

    Qarabağın akademiyasında maarifləndirici seminar keçirilib
    Qarabağın akademiyasında maarifləndirici seminar keçirilib
    Qarabağın akademiyasında maarifləndirici seminar keçirilib
    Qarabağ FK Sərhədçi İdman Mərkəzi
    MiniBoss
    MiniBoss

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