Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib
İdman
- 16 oktyabr, 2026
- 12:48
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Azərbaycanda Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illiyi münasibətilə idmanın və paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətlərinə görə bir sıra şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla həmin şəxslər aşağıdakılardır:
Astanov Elvin Əmrah oğlu
Qasımov Ramil Famil oğlu
Məmmədov Pərvin Rasim oğlu
Musayev Oloxan İsayeviç.
В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения
Group of individuals awarded for their contributions to development of Azerbaijan's Paralympic movement - ORDER
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