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    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    İdman
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:48
    Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər Tərəqqi medalı ilə təltif edilib
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illiyi münasibətilə idmanın və paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətlərinə görə bir sıra şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla həmin şəxslər aşağıdakılardır:

    Astanov Elvin Əmrah oğlu

    Qasımov Ramil Famil oğlu

    Məmmədov Pərvin Rasim oğlu

    Musayev Oloxan İsayeviç.

    İlham Əliyev “Tərəqqi” Yeni sərəncam
    В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения
    Group of individuals awarded for their contributions to development of Azerbaijan's Paralympic movement - ORDER
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