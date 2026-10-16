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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения

    Спорт
    • 16 октября, 2026
    • 12:56
    В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения

    В Азербайджане в связи с 30-летием Национального паралимпийского комитета ряд лиц награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии спорта и паралимпийского движения.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, награды удостоены:

    Астанов Эльвин Эмрах оглу;

    Гасымов Рамиль Фамиль оглу;

    Мамедов Пярвин Расим оглу;

    Мусаев Олохан Исаевич.

    Ильхам Алиев Медаль Терегги
    Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib
    Group of individuals awarded for their contributions to development of Azerbaijan's Paralympic movement - ORDER
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