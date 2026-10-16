В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения
Спорт
- 16 октября, 2026
- 12:56
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В Азербайджане в связи с 30-летием Национального паралимпийского комитета ряд лиц награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии спорта и паралимпийского движения.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, награды удостоены:
Астанов Эльвин Эмрах оглу;
Гасымов Рамиль Фамиль оглу;
Мамедов Пярвин Расим оглу;
Мусаев Олохан Исаевич.
Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib
Group of individuals awarded for their contributions to development of Azerbaijan's Paralympic movement - ORDER
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