В Азербайджане наградили лиц, внесших вклад в развитие паралимпийского движения

В Азербайджане в связи с 30-летием Национального паралимпийского комитета ряд лиц награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии спорта и паралимпийского движения.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, награды удостоены:

Астанов Эльвин Эмрах оглу;

Гасымов Рамиль Фамиль оглу;

Мамедов Пярвин Расим оглу;

Мусаев Олохан Исаевич.