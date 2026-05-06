Bloomberg: Добыча нефти в странах ОПЕК в апреле сократилась до минимума 1990 года

Объем добычи нефти странами ОПЕК в апреле снизился до 36-летнего минимума, упав на 420 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его данным, в связи с эскалацией на Ближнем Востоке добыча в прошлом месяце составила всего 20,55 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 1990 года. Отмечается, что крупнейший в истории кризис на нефтяном рынке привел к росту цен на бензин, авиационное и дизельное топливо, что в свою очередь угрожает новой волной инфляции и глобальной рецессией.

Снижение добычи нефти и повышение цен связано с конфликтами на Ближнем Востоке и фактическим перекрытием Ормузского пролива. При этом, согласно информации портала Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении войны, предусматривающего прекращение боевых действий в регионе и начало 30-дневного периода переговоров о судоходстве в Ормузском проливе.