В Лиссабоне обсудили подготовку к открытию посольства Азербайджана

Посол Азербайджана в Португалии Ильгар Мухтаров встретился с генеральным директором по внешней политике Министерства иностранных дел Португалии, послом Хеленой Малкатой.

Как сообщает Report, об этом посол Ильгар Мухтаров написал в соцсети X.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Лиссабоне.

"Стороны обсудили меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также предстоящее открытие посольства Азербайджана в Лиссабоне", - говорится в публикации.

Кроме того, посол Азербайджана встретился в Лиссабоне с исполнительным секретарем Сообщества португалоязычных стран (CPLP) Марией де Фатимой Жарсим, и в ходе беседы было обсуждено будущее сотрудничество Баку с данным ведомством.

Напомним, что посольство Азербайджана в Португалии было учреждено 19 июня.