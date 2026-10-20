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    В Лиссабоне обсудили подготовку к открытию посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 20:41
    В Лиссабоне обсудили подготовку к открытию посольства Азербайджана

    Посол Азербайджана в Португалии Ильгар Мухтаров встретился с генеральным директором по внешней политике Министерства иностранных дел Португалии, послом Хеленой Малкатой.

    Как сообщает Report, об этом посол Ильгар Мухтаров написал в соцсети X.

    На встрече были обсуждены вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Лиссабоне.

    "Стороны обсудили меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также предстоящее открытие посольства Азербайджана в Лиссабоне", - говорится в публикации.

    Кроме того, посол Азербайджана встретился в Лиссабоне с исполнительным секретарем Сообщества португалоязычных стран (CPLP) Марией де Фатимой Жарсим, и в ходе беседы было обсуждено будущее сотрудничество Баку с данным ведомством.

    Напомним, что посольство Азербайджана в Португалии было учреждено 19 июня.

    Посольство Азербайджана Азербайджано-португальские отношения
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