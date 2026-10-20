Тамаш Торма: Венгрия инвестировала в экономику Азербайджана около $2 млрд

Венгрия инвестировала около $2 млрд в экономику Азербайджана и является одним из важных инвесторов в стране.

Как передает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на приеме по случаю Национального дня Венгрии и 70-й годовщины революции 1956 года.

Посол отметил, что с 2023 года Азербайджан и Венгрия связаны отношениями расширенного стратегического партнерства. По его словам, страны сотрудничают в сферах энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и водного хозяйства. Баку и Будапешт также продолжают взаимодействие в рамках международных организаций.

"Компании MOL и MVM приобрели доли в крупных месторождениях нефти, конденсата и природного газа. Венгрия инвестировала около $2 млрд в экономику Азербайджана и является одним из важных инвесторов в стране", - заявил он.

Торма подчеркнул, что двустороннее сотрудничество распространяется и на возобновляемую энергетику.

"Азербайджан и Венгрия участвуют в одном проекте зеленого энергетического коридора. Кроме того, компания MVM является акционером солнечной электростанции "Шафаг", - сказал посол.

Говоря о международной роли Азербайджана, дипломат подчеркнул вклад страны в обеспечение энергетической безопасности Европы и ее участие в крупных международных транспортных проектах.

"Полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет, Азербайджан сегодня является сильным, надежным и заслуженно уважаемым членом международного сообщества. Страна вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, а ее стратегическое расположение между Востоком и Западом ставит ее в центр проектов взаимосвязанности глобального значения", - подчеркнул Торма.

По его словам, Азербайджан ответственно использует свое стратегическое положение для продвижения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и за его пределами. Посол также отметил инициативы страны в борьбе с изменением климата, развитии устойчивой городской среды и продвижении диалога между культурами и цивилизациями.