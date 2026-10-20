Азербайджан и канадский аналитический центр обсудили перспективы сотрудничества

Временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вюсал Сулейманов обсудил перспективы сотрудничества с директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI) Кристофером Коутсом.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в соцсети Х.

"Было приятно встретиться с господином Кристофером Коутсом, директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI), чтобы обменяться мнениями по вопросам международной политики и безопасности, а также обсудить возможности для дальнейшего диалога и сотрудничества", - говорится в сообщении.