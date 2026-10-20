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    Азербайджан и канадский аналитический центр обсудили перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 20:30
    Азербайджан и канадский аналитический центр обсудили перспективы сотрудничества

    Временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вюсал Сулейманов обсудил перспективы сотрудничества с директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI) Кристофером Коутсом.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в соцсети Х.

    "Было приятно встретиться с господином Кристофером Коутсом, директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI), чтобы обменяться мнениями по вопросам международной политики и безопасности, а также обсудить возможности для дальнейшего диалога и сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Азербайджано-канадские отношения Вюсал Сулейманов Посольство Азербайджана
    Azərbaycanla Kanadanın aparıcı analitik mərkəzi arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijani diplomat discusses cooperation with Macdonald-Laurier Institute
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