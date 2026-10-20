Азербайджан и канадский аналитический центр обсудили перспективы сотрудничества
- 20 октября, 2026
- 20:30
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Временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вюсал Сулейманов обсудил перспективы сотрудничества с директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI) Кристофером Коутсом.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в соцсети Х.
"Было приятно встретиться с господином Кристофером Коутсом, директором по внешней политике, национальной обороне и безопасности Института Макдональда-Лорье (MLI), чтобы обменяться мнениями по вопросам международной политики и безопасности, а также обсудить возможности для дальнейшего диалога и сотрудничества", - говорится в сообщении.
It was a pleasure to meet with Mr. Christopher Coates, Director of Foreign Policy, National Defence and Security at the Macdonald-Laurier Institute (MLI), to exchange views on international policy and security and explore opportunities for further dialogue and cooperation. https://t.co/wzZ76LWkV7— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) October 20, 2026