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    Azərbaycanla Kanadanın aparıcı analitik mərkəzi arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 19:34
    Azərbaycanla Kanadanın aparıcı analitik mərkəzi arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanın Kanadadakı müvəqqəti işlər vəkili Vüsal Süleymanov bu ölkənin aparıcı analitik mərkəzlərindən biri olan "Macdonald-Laurier" İnstitutunun (MLI) Xarici Siyasət, Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik proqramının direktoru, istefada olan general-leytenant Kristofer Koutsla görüşüb və söhbət zamanı əməkdaşlıq imkanları araşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Macdonald-Laurier" İnstitutunun Xarici Siyasət, Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik proqramının direktoru Kristofer Koutsla görüşmək, beynəlxalq siyasət və təhlükəsizlik barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin gələcək dialoq və əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaqdan məmnun oldum", - paylaşımda bildirilib.

    Vüsal Süleymanov Macdonald-Laurier Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyi Kanada
    Азербайджан и канадский аналитический центр обсудили перспективы сотрудничества
    Azerbaijani diplomat discusses cooperation with Macdonald-Laurier Institute
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