Лига чемпионов УЕФА: Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия"
Футбол
- 20 октября, 2026
- 20:01
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Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия" (Дортмунд, Германия), которые встретятся в матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:
"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс, Кахим Пэррис.
"Боруссия": Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (к), Рами Бенсебайни, Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Карни Чуквуэмека, Фабиу Силва, Даниэль Свенссон, Джоуи Верман, Юлиан Рюэрсон.
Отметим, что матч "Сабах" - "Боруссия" стартует сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе.
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