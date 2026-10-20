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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лига чемпионов УЕФА: Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия"

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 20:01
    Лига чемпионов УЕФА: Обнародованы стартовые составы команд Сабах и Боруссия

    Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия" (Дортмунд, Германия), которые встретятся в матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

    "Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс, Кахим Пэррис.

    "Боруссия": Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (к), Рами Бенсебайни, Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Карни Чуквуэмека, Фабиу Силва, Даниэль Свенссон, Джоуи Верман, Юлиан Рюэрсон.

    Отметим, что матч "Сабах" - "Боруссия" стартует сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе.

    Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах ФК Боруссия
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" və "Borussiya" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
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