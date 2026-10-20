Лига чемпионов УЕФА: Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия"

Обнародованы стартовые составы команд "Сабах" и "Боруссия" (Дортмунд, Германия), которые встретятся в матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс, Кахим Пэррис.

"Боруссия": Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (к), Рами Бенсебайни, Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Карни Чуквуэмека, Фабиу Силва, Даниэль Свенссон, Джоуи Верман, Юлиан Рюэрсон.

Отметим, что матч "Сабах" - "Боруссия" стартует сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе.