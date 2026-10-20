Наргиз Гурбанова: Азербайджан и Венгрия намерены расширять экономическое и энергетическое сотрудничество

Расширение экономического сотрудничества, поощрение взаимных инвестиций и совместная деятельность в энергетическом секторе являются основными направлениями отношений Азербайджана и Венгрии.

Как передает Report, об этом заявила руководитель департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана, посол Наргиз Гурбанова на приеме по случаю Национального дня Венгрии и 70-й годовщины революции 1956 года.

По ее словам, двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, доверии и стратегическом партнерстве. Первое заседание политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и третье заседание Азербайджано-Венгерского стратегического диалога продемонстрировали постоянный характер политического взаимодействия.

Гурбанова также отметила значение встречи министров иностранных дел на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения перспектив двусторонних отношений.

"Расширение сотрудничества в экономической сфере, поощрение взаимных инвестиций и совместная деятельность в энергетическом секторе являются основными направлениями двусторонних отношений", - заявила она.

Говоря о взаимодействии в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), представитель МИД подчеркнула возможности, которые оно открывает для европейских стран.

"Взаимодействие в рамках Организации тюркских государств открывает большие перспективы для Европы с точки зрения диверсификации энергетических ресурсов, интеграции в транспортно-логистическую цепь Евразии и выхода на быстро развивающиеся богатые рынки", - сказала Гурбанова.

Она также отметила роль образовательных связей в сближении народов двух стран. По ее словам, стипендиальная программа правительства Венгрии Stipendium Hungaricum создает широкие возможности для развития сотрудничества в образовании и студенческого обмена.