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    Выплаты по аграрному страхованию в Хачмазе превысили 1 млн манатов

    АПК
    • 20 октября, 2026
    • 19:36
    Выплаты по аграрному страхованию в Хачмазе превысили 1 млн манатов

    В Хачмазском районе фермерам на сегодняшний день выплачено 1,083 млн манатов в рамках аграрного страхования.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

    Основная часть выплат - 1,057 млн манатов - пришлась на растениеводческие хозяйства, еще 26 тыс. манатов выплачено по страхованию сельскохозяйственных животных.

    Хачмазский район занимает важное место в производстве фундука в Азербайджане, поэтому аграрное страхование имеет особое значение для местных фермеров. На Губа-Хачмазский экономический регион приходится около 20 тыс. га ореховых садов страны, в том числе 11 148 га в Хачмазском районе. Фундуководство способствует развитию сельского хозяйства региона и служит важным источником дохода для фермерских семей.

    В Фонде отметили, что град, буря, ураган, сель и наводнение могут нанести ущерб ореховым садам, привести к потере урожая и сокращению доходов фермеров. Аграрное страхование позволяет защитить фермеров от финансовых потерь, вызванных этими природными явлениями.

    Фонд аграрного страхования Фермерские хозяйства Хачмаз
    ASF: Xaçmazda aqrar sığorta üzrə ödənişlər 1 milyon manatı ötüb
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