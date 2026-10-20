Выплаты по аграрному страхованию в Хачмазе превысили 1 млн манатов

В Хачмазском районе фермерам на сегодняшний день выплачено 1,083 млн манатов в рамках аграрного страхования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Основная часть выплат - 1,057 млн манатов - пришлась на растениеводческие хозяйства, еще 26 тыс. манатов выплачено по страхованию сельскохозяйственных животных.

Хачмазский район занимает важное место в производстве фундука в Азербайджане, поэтому аграрное страхование имеет особое значение для местных фермеров. На Губа-Хачмазский экономический регион приходится около 20 тыс. га ореховых садов страны, в том числе 11 148 га в Хачмазском районе. Фундуководство способствует развитию сельского хозяйства региона и служит важным источником дохода для фермерских семей.

В Фонде отметили, что град, буря, ураган, сель и наводнение могут нанести ущерб ореховым садам, привести к потере урожая и сокращению доходов фермеров. Аграрное страхование позволяет защитить фермеров от финансовых потерь, вызванных этими природными явлениями.