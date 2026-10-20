Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19%
Финансы
- 20 октября, 2026
- 19:18
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Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в фонд денежного рынка под управлением BlackRock по состоянию на 1 января 2026 года составили 1 млрд 120,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В целом вложения ГНФАР в фонды денежного рынка с кредитным рейтингом "AAA" за отчетный период достигли 1 млрд 170,7 млн манатов, что на 22% больше показателя предыдущего года.
50,6 млн манатов инвестиций пришлись на долю Goldman Sachs. Вложенные в эту компанию средства за год выросли в 2,2 раза.
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Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19%Финансы