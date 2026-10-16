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    Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:43
    Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq

    Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21° isti, gündüz 23-28° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 15-18° isti, gündüz 26-31° isti, dağlarda gecə 8-13° isti gündüz 18-23° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане ожидается до 31° тепла
    Temperatures to reach 31°C in Azerbaijan on Oct.17
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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