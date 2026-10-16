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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Завтра в Азербайджане ожидается до 31° тепла

    Экология
    • 16 октября, 2026
    • 13:03
    Завтра в Азербайджане ожидается до 31° тепла

    17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 8-13, днем - 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq
    Temperatures to reach 31°C in Azerbaijan on Oct.17
    44 - Tezliklə
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