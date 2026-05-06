Магомед Рамазанов назначен врио главы правительства Дагестана
- 06 мая, 2026
- 17:26
Магомед Рамазанов, ранее занимавший должность полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке регионального правительства. Документ вступил в силу сегодня.
Кабинету министров поручено продолжить выполнение своих функций в полном объеме до формирования нового состава.
