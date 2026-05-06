    Dağıstan hökumətinə rəhbərlik Məhəmməd Ramazanova həvalə edilib

    • 06 may, 2026
    • 17:35
    Dağıstan hökumətinə rəhbərlik Məhəmməd Ramazanova həvalə edilib

    Əvvəllər Rusiyanın Şimali Qafqaz Federal Dairəsində prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsini tutan Məhəmməd Ramazanov Dağıstan hökumətinin sədrinin müvəqqəti əvəzi təyin edilib.

    Bu barədə "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir.

    Dağıstanın müvəqqəti icraçı rəhbəri Fyodor Şukin regional hökumətin istefası barədə fərman imzalayıb. Sənəd bu gün qüvvəyə minib.

    Nazirlər Kabinetinə yeni tərkib formalaşanadək öz funksiyalarını tam həcmdə yerinə yetirməyə davam etmək tapşırılıb.

    Dağıstan Rusiya Məhəmməd Ramazanov
    Магомед Рамазанов назначен врио главы правительства Дагестана

