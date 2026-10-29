Избыточная ликвидность банков Азербайджана выросла более чем вдвое

Без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов, структурный профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана к концу сентября текущего года достиг 6,2 млрд манатов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, речь идет о разнице между обязательствами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) перед банковской системой и его требованиями к банкам.

В этих условиях справочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке имеют тенденцию к некоторому снижению. Среднедневная ставка AZIR в августе 2026 года составила 6,31%, в сентябре - 5,93%, а за прошедший период октября - 5,99%.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и показателей ликвидности банковской системы. Для управления ликвидностью в основном используются 7-дневные депозитные операции. К концу сентября их доля в структуре стерилизационного портфеля операций на открытом рынке составила 66,4%.

в этих условиях справочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке имеют тенденцию к некоторому снижению. Так, среднедневная ставка AZIR в августе 2026 года составила 6,31%, в сентябре - 5,93%, а в октябре (за истекший период) - 5,99%.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и показателей ликвидности банковской системы. Для управления ликвидностью в основном используются 7-дневные депозитные операции: к концу сентября их доля в структуре стерилизационного портфеля операций на открытом рынке составила 66,4%.