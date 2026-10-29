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    Избыточная ликвидность банков Азербайджана выросла более чем вдвое

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:25
    Избыточная ликвидность банков Азербайджана выросла более чем вдвое

    Без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов, структурный профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана к концу сентября текущего года достиг 6,2 млрд манатов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, речь идет о разнице между обязательствами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) перед банковской системой и его требованиями к банкам.

    В этих условиях справочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке имеют тенденцию к некоторому снижению. Среднедневная ставка AZIR в августе 2026 года составила 6,31%, в сентябре - 5,93%, а за прошедший период октября - 5,99%.

    Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и показателей ликвидности банковской системы. Для управления ликвидностью в основном используются 7-дневные депозитные операции. К концу сентября их доля в структуре стерилизационного портфеля операций на открытом рынке составила 66,4%.

    в этих условиях справочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке имеют тенденцию к некоторому снижению. Так, среднедневная ставка AZIR в августе 2026 года составила 6,31%, в сентябре - 5,93%, а в октябре (за истекший период) - 5,99%.

    Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и показателей ликвидности банковской системы. Для управления ликвидностью в основном используются 7-дневные депозитные операции: к концу сентября их доля в структуре стерилизационного портфеля операций на открытом рынке составила 66,4%.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Индекс AZIR Банковский сектор Азербайджана
    Azərbaycan banklarının izafi likvidliyi bu il 2 dəfədən çox artıb
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