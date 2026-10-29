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    ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана до $8,5 млрд в 2026г

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:16
    ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана до $8,5 млрд в 2026г

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне $8,5 млрд, а в 2027 году - $5,4 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

    В июле ЦБА прогнозировал профицит текущего баланса на 2026 год в $6,1 млрд, на 2027 год - $5,2 млрд.

    "В условиях высоких цен на основные экспортные товары, а также продолжения позитивных тенденций по экспорту ненефтегазовых товаров и услуг ЦБА изменил прогноз профицита счета текущих операций на 2026 и 2027 годы в сторону повышения", - говорится в сообщении ЦБА.

    Профицит счета текущих операций Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib
    Azerbaijan's CBA updates forecasts on current account surplus
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