ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана до $8,5 млрд в 2026г

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне $8,5 млрд, а в 2027 году - $5,4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В июле ЦБА прогнозировал профицит текущего баланса на 2026 год в $6,1 млрд, на 2027 год - $5,2 млрд.

"В условиях высоких цен на основные экспортные товары, а также продолжения позитивных тенденций по экспорту ненефтегазовых товаров и услуг ЦБА изменил прогноз профицита счета текущих операций на 2026 и 2027 годы в сторону повышения", - говорится в сообщении ЦБА.