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    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:05
    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib

    2026-cı ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisitinin 8,5 milyard ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 5,4 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyi gözlənilir.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, AMB iyulda CƏB üçün 2026-cı il üçün 6,1 milyard ABŞ dolları, 2027-ci il üçün isə 5,2 milyard ABŞ dolları profisit proqnozlaşdırmışdı.

    "Əsas ixrac məhsulları üzrə qiymətlərin yüksək olması, eləcə də qeyri-neft-qaz əmtəə və xidmətlər ixracı üzrə müsbət meyillərin davam etdiyi şəraitdə 2026 və 2027-ci ilə cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu artım istiqamətində dəyişdirilib", - deyə AMB bəyan edib.

    Cari əməliyyatlar balansı (CƏB) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана до $8,5 млрд в 2026г
    Azerbaijan's CBA updates forecasts on current account surplus
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