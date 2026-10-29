AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 10:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2026-cı ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisitinin 8,5 milyard ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 5,4 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyi gözlənilir.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, AMB iyulda CƏB üçün 2026-cı il üçün 6,1 milyard ABŞ dolları, 2027-ci il üçün isə 5,2 milyard ABŞ dolları profisit proqnozlaşdırmışdı.
"Əsas ixrac məhsulları üzrə qiymətlərin yüksək olması, eləcə də qeyri-neft-qaz əmtəə və xidmətlər ixracı üzrə müsbət meyillərin davam etdiyi şəraitdə 2026 və 2027-ci ilə cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu artım istiqamətində dəyişdirilib", - deyə AMB bəyan edib.
ЦБА повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана до $8,5 млрд в 2026г
Azerbaijan's CBA updates forecasts on current account surplus
Son xəbərlər
11:05
Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşübRegion
10:57
"Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıbİKT
10:52
Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölübHadisə
10:50
Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"Turizm
10:50
Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edibBiznes
10:42
Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkBiznes
10:38
Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayırBiznes
10:36
Foto
Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıbTurizm
10:36
"Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"Futbol