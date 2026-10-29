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    Профицит денежных переводов в Азербайджане вырос в 1,7 раза

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:18
    Профицит денежных переводов в Азербайджане вырос в 1,7 раза

    Положительное сальдо денежных переводов в Азербайджане в январе-сентябре 2026 года составило $830,5 млн, что на 70% выше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно регулятору, данный показатель отражает разницу между поступившими в страну и отправленными из нее денежными средствами.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежные переводы из Азербайджана
    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 70 % artıb
    CBA: Azerbaijan's remittances surplus up 70%
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