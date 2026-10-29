Профицит денежных переводов в Азербайджане вырос в 1,7 раза

Положительное сальдо денежных переводов в Азербайджане в январе-сентябре 2026 года составило $830,5 млн, что на 70% выше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно регулятору, данный показатель отражает разницу между поступившими в страну и отправленными из нее денежными средствами.