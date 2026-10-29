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    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 70 % artıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:10
    Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 70 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo (yəni daxilolmalarla xaricolmaların fərqi) 830,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 70 % çoxdur.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul baratları
    Профицит денежных переводов в Азербайджане вырос в 1,7 раза
    CBA: Azerbaijan's remittances surplus up 70%
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    MiniBoss

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