Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo 70 % artıb
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 10:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda pul baratları üzrə saldo (yəni daxilolmalarla xaricolmaların fərqi) 830,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 70 % çoxdur.
Профицит денежных переводов в Азербайджане вырос в 1,7 раза
CBA: Azerbaijan's remittances surplus up 70%
Son xəbərlər
11:05
Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşübRegion
10:57
"Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıbİKT
10:52
Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölübHadisə
10:50
Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"Turizm
10:50
Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edibBiznes
10:42
Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkBiznes
10:38
Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayırBiznes
10:36
Foto
Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıbTurizm
10:36
"Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"Futbol