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    В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 10:16
    В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека

    В Азербайджане будет избран новый омбудсман.

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку дня заседания Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Уполномоченный по правам человека
    Azərbaycanda yeni ombudsman seçiləcək
    New ombudsman to be elected in Azerbaijan
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