В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека
Внутренняя политика
- 29 октября, 2026
- 10:16
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В Азербайджане будет избран новый омбудсман.
Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку дня заседания Комитета по правам человека Милли Меджлиса.
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