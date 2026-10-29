Azərbaycanda yeni ombudsman seçiləcək
Daxili siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 10:14
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Milli Məclisə "Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) seçilməsi haqqında" sənəd daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin oktyabrın 30-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə salınıb.
Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyevadır. Ölkədə ombudsman 7 ildən bir seçilir.
В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека
New ombudsman to be elected in Azerbaijan
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