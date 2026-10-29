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    Руслан Джалюков: В ФАС России готовят второй антикартельный пакет законопроектов

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 10:18
    Руслан Джалюков: В ФАС России готовят второй антикартельный пакет законопроектов

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает второй антикартельный пакет законопроектов, который существенно расширит полномочия ведомства в сфере пресечения сговоров.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель руководителя ФАС Руслан Джалюков на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    "Новый пакет документов предусматривает внесение масштабных изменений в законы "О защите конкуренции", в том числе в части оперативно-розыскной деятельности, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях", - заявил он.

    По словам Джалюкова, инициатива закрепляет официальную передачу результатов оперативно-розыскной деятельности непосредственно в антимонопольный орган.

    Кроме того, законопроект серьезно совершенствует действующую программу смягчения ответственности - корпоративную программу освобождения от ответственности.

    "В частности, документ вводит дифференциацию размеров штрафов в зависимости от очередности добровольного обращения участников картеля в ведомство. Так, для второго лица, сообщившего о сговоре, размер штрафа предлагается установить на уровне 70% от общей суммы подлежащего назначению взыскания, а для третьего - 85%", - добавил Джалюков.

    Содружество независимых государств (СНГ) Ханкенди
    Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayır
    Ruslan Dzhaliukov: Russia's antimonopoly service preparing second anti-cartel legislative package
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