Руслан Джалюков: В ФАС России готовят второй антикартельный пакет законопроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает второй антикартельный пакет законопроектов, который существенно расширит полномочия ведомства в сфере пресечения сговоров.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель руководителя ФАС Руслан Джалюков на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

"Новый пакет документов предусматривает внесение масштабных изменений в законы "О защите конкуренции", в том числе в части оперативно-розыскной деятельности, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях", - заявил он.

По словам Джалюкова, инициатива закрепляет официальную передачу результатов оперативно-розыскной деятельности непосредственно в антимонопольный орган.

Кроме того, законопроект серьезно совершенствует действующую программу смягчения ответственности - корпоративную программу освобождения от ответственности.

"В частности, документ вводит дифференциацию размеров штрафов в зависимости от очередности добровольного обращения участников картеля в ведомство. Так, для второго лица, сообщившего о сговоре, размер штрафа предлагается установить на уровне 70% от общей суммы подлежащего назначению взыскания, а для третьего - 85%", - добавил Джалюков.