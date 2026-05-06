İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    AMB NFC ödənişi zamanı hesabdan silinmələrin gecikməsinə münasibət bildirib

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 13:49
    AMB NFC ödənişi zamanı hesabdan silinmələrin gecikməsinə münasibət bildirib

    Azərbaycanın ictimai nəqliyyatında NFC ödənişləri zamanı vəsaitin bank kartlarından dərhal deyil, müəyyən gecikmə ilə tutulması "Visa" və "Mastercard" beynəlxalq kart təşkilatlarının işi ilə bağlı deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Nəqliyyat ödənişləri ilə bağlı əksər ölkələrdə təcrübə belədir ki, terminal ödəniş qəbul edəndə, oflayn rejimdə çalışır, həmin anda kart hesabında pul olub-olmadığını yoxlaya bilmir, amma sizin nəqliyyatdan istifadə etməyinizə imkan verir, özündə borcla bağlı qeydiyyat aparır. Bir neçə saatdan, hətta bir gündən sonra hesabda pul varsa, o silinir. ​Biz indi banklarla bu prosesi təkmilləşdirmək barərə danışırıq. Amma sinxronlaşma problemləri varsa, həll olunacaq. Amma hesab edirəm ki, "Visa" və "Mastercard"ın sistemlərini tənzimləmək lazımdır. Çünki bu məsələ əhali arasında anlaşılmazlıq yaradır", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İctimai nəqliyyat Taleh Kazımov
    ЦБА прокомментировал задержки списаний со счетов при NFC-оплате за проезд

    Son xəbərlər

    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44
    Foto

    Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti