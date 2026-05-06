Сотрудникам Министерства экономики вручены медали

Сотрудникам Министерства экономики и подведомственных структур, награжденным распоряжением президента Азербайджана за плодотворную деятельность на государственной службе, вручены медали.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, модель государственного управления, основанная на национальных интересах и заложенная Гейдаром Алиевым, стала основой устойчивого развития Азербайджана.

"Философия национального возрождения общенационального лидера дала толчок формированию фундаментальных приоритетов развития в государственной политике и стратегическому развитию нашей экономики. На мероприятии, приуроченном к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера, мы с глубоким уважением и особой гордостью отметили его выдающийся вклад в развитие нашего государства", - написал министр.