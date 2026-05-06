В Бангладеш прибыл первый нефтяной танкер с начала эскалации на Ближнем Востоке

Через два с половиной месяца после начала конфликта на Ближнем Востоке в порт Чаттограм (Бангладеш) впервые прибыл танкер с сырой нефтью, что ослабило опасения местных властей по поводу поставок топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Star.

Отмечается, что судно MT Ninemia, перевозившее около 100 тыс. тонн сырой нефти из Саудовской Аравии, вошло в акваторию у побережья Чаттограма около полудня.

С середины февраля по апрель поставки сырой нефти в страну не осуществлялись, что практически остановило работу государственного нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery в Чаттограме.

По словам официальных лиц, ожидается, что новая поставка позволит снизить напряженность в топливной цепочке страны. Источник в Eastern Refinery отметил, что разгрузка может занять несколько дней, после чего работа НПЗ будет восстановлена поэтапно.

Полномасштабное возобновление переработки ожидается с 9 мая, что может помочь стабилизировать поставки дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов на внутренний рынок.

Бангладеш покрывает около 75-80 % своего спроса на топливо за счет импорта нефтепродуктов, а остальная часть обеспечивается за счет переработки на заводе Eastern Refinery. В среднем предприятие перерабатывает около 1,5-1,6 млн тонн сырой нефти в год.