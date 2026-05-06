Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Бангладеш прибыл первый нефтяной танкер с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 15:03
    В Бангладеш прибыл первый нефтяной танкер с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Через два с половиной месяца после начала конфликта на Ближнем Востоке в порт Чаттограм (Бангладеш) впервые прибыл танкер с сырой нефтью, что ослабило опасения местных властей по поводу поставок топлива.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Star.

    Отмечается, что судно MT Ninemia, перевозившее около 100 тыс. тонн сырой нефти из Саудовской Аравии, вошло в акваторию у побережья Чаттограма около полудня.

    С середины февраля по апрель поставки сырой нефти в страну не осуществлялись, что практически остановило работу государственного нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery в Чаттограме.

    По словам официальных лиц, ожидается, что новая поставка позволит снизить напряженность в топливной цепочке страны. Источник в Eastern Refinery отметил, что разгрузка может занять несколько дней, после чего работа НПЗ будет восстановлена поэтапно.

    Полномасштабное возобновление переработки ожидается с 9 мая, что может помочь стабилизировать поставки дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов на внутренний рынок.

    Бангладеш покрывает около 75-80 % своего спроса на топливо за счет импорта нефтепродуктов, а остальная часть обеспечивается за счет переработки на заводе Eastern Refinery. В среднем предприятие перерабатывает около 1,5-1,6 млн тонн сырой нефти в год.

    Бангладеш Поставки нефти Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей