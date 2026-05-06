    Норвегия предоставит Украине свыше $300 млн через механизм PURL

    06 мая, 2026
    15:00
    Норвегия предоставит Украине свыше $300 млн через механизм PURL

    Правительство Норвегии объявило о выделении Украине 2,8 млрд крон (около $302 млн) через механизм закупки американского вооружения PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

    Как передает Report, об этом сообщило правительство Норвегии.

    Глава норвежского Кабинета министров Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия совместно с европейскими партнерами финансирует пакеты американской военной помощи для поддержки обороны Украины.

    "Сейчас мы поддерживаем еще один важный пакет помощи. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к усилиям по обеспечению быстрой поставки Украине жизненно необходимого военного оборудования", - отметил он.

    С учетом нового взноса общий объем средств, предоставленных Норвегией через механизм PURL, превысил 12,5 млрд крон.

    О выделении средств было объявлено сегодня утром в связи с визитом в Норвегию министра обороны Украины Михаила Федорова, где он провел встречу с Йонасом Гаром Стёре.

    PURL - это программа НАТО по координации финансирования и поставок Украине современного военного оборудования из США. В 2026 году Украина в рамках этой инициативы запросила системы противовоздушной обороны, беспилотники, производимые украинской оборонной промышленностью, а также боеприпасы для дальнобойной артиллерии.

    Йонас Гар Стёре Михаил Федоров Российско-украинский конфликт Норвегия Программа PURL Североатлантический альянс (НАТО) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
