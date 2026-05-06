Норвегия предоставит Украине свыше $300 млн через механизм PURL

Правительство Норвегии объявило о выделении Украине 2,8 млрд крон (около $302 млн) через механизм закупки американского вооружения PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Глава норвежского Кабинета министров Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия совместно с европейскими партнерами финансирует пакеты американской военной помощи для поддержки обороны Украины.

"Сейчас мы поддерживаем еще один важный пакет помощи. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к усилиям по обеспечению быстрой поставки Украине жизненно необходимого военного оборудования", - отметил он.

С учетом нового взноса общий объем средств, предоставленных Норвегией через механизм PURL, превысил 12,5 млрд крон.

О выделении средств было объявлено сегодня утром в связи с визитом в Норвегию министра обороны Украины Михаила Федорова, где он провел встречу с Йонасом Гаром Стёре.

PURL - это программа НАТО по координации финансирования и поставок Украине современного военного оборудования из США. В 2026 году Украина в рамках этой инициативы запросила системы противовоздушной обороны, беспилотники, производимые украинской оборонной промышленностью, а также боеприпасы для дальнобойной артиллерии.