    Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

    Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

    Азербайджан решительно отвергает заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в отношении нашей страны, прозвучавшие 6 мая во французском Сенате.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    По его словам, использование французским министром выражения "Нагорный Карабах" применительно к Карабахскому региону, являющемуся суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо.

    "В период, когда после справедливой войны, проведенной Азербайджаном на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, в регионе были созданы условия для устойчивого мира, мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями, а также сохранность культурного и религиозного наследия.

    Французский министр, игнорирующий факт разрушения сотен мечетей и других образцов культурного наследия на азербайджанских территориях в период армянской оккупации, комментирует вопрос сноса некоторых построек, оставшихся со времен оккупации, и неуместно ссылается на процесс, рассматриваемый в Международном суде ООН. Это является ярким примером двойного подхода", - отметил представитель МИД.

    Айхан Гаджизаде подчеркнул, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются частью национального культурного наследия страны и охраняются вне зависимости от их происхождения, светской или религиозной принадлежности.

    "Призывы Франции, касающиеся направления оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана, представляют собой очевидное искажение реальности. Именно Азербайджан неоднократно призывал к осуществлению таких оценочных миссий, однако, к сожалению, их проведение стало невозможным именно в результате известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция. Сама ЮНЕСКО подтвердила этот факт в своем докладе 2005 года.

    Подобные заявления французского министра не служат построению устойчивого и подлинного мира в регионе", - заявил он.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде Сенат Франции Жан-Ноэль Барро ЮНЕСКО
    Ayxan Hacızadə: Jan Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik
    MFA: Azerbaijan rejects anti-Azerbaijan allegations voiced by French minister

