Граждане Азербайджана заняли второе место по числу получивших ВНЖ в Украине иностранцев
- 06 мая, 2026
- 14:55
Граждане Азербайджана за последний год заняли второе место среди иностранцев по числу полученных временных видов на жительство в Украине.
Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил руководитель адвокатского бюро в Киеве Шамси Магеррамов.
По его словам, эта тенденция носит устойчивый характер, и все больше граждан Азербайджана оформляют документы на легальной основе.
Наиболее часто временный вид на жительство оформляется в связи с учебой, воссоединением семьи или ведением бизнеса.
Магеррамов отметил значимость правильного оформления правового статуса с самого начала пребывания в стране:
"Любые поспешные или формальные решения могут создать проблемы в будущем - от отказов до аннулирования документов и запрета на въезд".
Он также напомнил, что граждане Азербайджана могут находиться в Украине до 90 дней без оформления. Превышение срока даже на один день может привести к запрету на въезд, поэтому важно заранее соблюдать правила и корректно оформлять документы.