    Граждане Азербайджана заняли второе место по числу получивших ВНЖ в Украине иностранцев

    • 06 мая, 2026
    • 14:55
    Граждане Азербайджана за последний год заняли второе место среди иностранцев по числу полученных временных видов на жительство в Украине.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил руководитель адвокатского бюро в Киеве Шамси Магеррамов.

    По его словам, эта тенденция носит устойчивый характер, и все больше граждан Азербайджана оформляют документы на легальной основе.

    Наиболее часто временный вид на жительство оформляется в связи с учебой, воссоединением семьи или ведением бизнеса.

    Магеррамов отметил значимость правильного оформления правового статуса с самого начала пребывания в стране:

    "Любые поспешные или формальные решения могут создать проблемы в будущем - от отказов до аннулирования документов и запрета на въезд".

    Он также напомнил, что граждане Азербайджана могут находиться в Украине до 90 дней без оформления. Превышение срока даже на один день может привести к запрету на въезд, поэтому важно заранее соблюдать правила и корректно оформлять документы.

    Azərbaycan vətəndaşları Ukraynada müvəqqəti yaşama icazəsi alan əcnəbilərin sırasında ikincidir
    Azerbaijanis rank second among foreigners granted temporary residence in Ukraine

