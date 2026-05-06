Граждане Азербайджана заняли второе место по числу получивших ВНЖ в Украине иностранцев

Граждане Азербайджана за последний год заняли второе место среди иностранцев по числу полученных временных видов на жительство в Украине.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил руководитель адвокатского бюро в Киеве Шамси Магеррамов.

По его словам, эта тенденция носит устойчивый характер, и все больше граждан Азербайджана оформляют документы на легальной основе.

Наиболее часто временный вид на жительство оформляется в связи с учебой, воссоединением семьи или ведением бизнеса.

Магеррамов отметил значимость правильного оформления правового статуса с самого начала пребывания в стране:

"Любые поспешные или формальные решения могут создать проблемы в будущем - от отказов до аннулирования документов и запрета на въезд".

Он также напомнил, что граждане Азербайджана могут находиться в Украине до 90 дней без оформления. Превышение срока даже на один день может привести к запрету на въезд, поэтому важно заранее соблюдать правила и корректно оформлять документы.