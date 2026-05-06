    Azərbaycan vətəndaşları Ukraynada müvəqqəti yaşama icazəsi alan əcnəbilərin sırasında ikincidir

    • 06 may, 2026
    • 14:23
    Azərbaycan vətəndaşları Ukraynada müvəqqəti yaşama icazəsi alan əcnəbilərin sırasında ikincidir

    Azərbaycan vətəndaşları son bir ildə Ukraynada müvəqqəti yaşama icazəsi alan əcnəbilər arasında ikinci olublar.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında Kiyevdə azərbaycanlılara məxsus vəkil bürosunun rəhbəri Şəmsi Məhərrəmov bildirib.

    "Bu, sabit bir tendensiyadır. Belə statistikaya səbəb isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq hazırda bura müvəqqəti gələn azərbaycanlıların leqal sənədləşməyə üstünlük verməsidir.

    Daha çox təhsil, ailə səbəbindən və ya biznes ilə əlaqədar bu icazə üçün müraciət edilir", - Ş. Məhərrəmov deyib.

    Vəkil bildirib ki, Ukraynaya yeni gələnlər üçün ən vacib məsləhət indiki durumda ilk gündən etibarən hüquqi statusları düzgün qurmaqdır: "Tələsik və ya düşünülməmiş addımlar, eləcə də şübhəli və ya formal əsaslara söykənən həll yolları gələcəkdə ciddi problemlər yarada bilər.

    Qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməmək, sənədləşmə prosesinə məsuliyyətsiz yanaşmaq və ya real əsaslara söykənməyən hüquqi mexanizmlərdən istifadə etmək çox vaxt mənfi nəticələrlə bitir - müraciətlərə rədd cavabı verilməsi, sənədlərin ləğvi və hətta ölkəyə giriş qadağası ilə. Azərbaycan vətəndaşları Ukrayna ərazisində 90 gün müddətində qala bilərlər. Bu müddət hətta 1 gün belə aşılarsa, Ukraynaya giriş qadağasına səbəb ola bilər. Buna görə də hər bir addım əvvəlcədən düşünülməli və hüquqi baxımdan düzgün qurulmalıdır".

    Граждане Азербайджана заняли второе место по числу получивших ВНЖ в Украине иностранцев
    Azerbaijanis rank second among foreigners granted temporary residence in Ukraine

