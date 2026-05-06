Талех Кязымов: ЦБА не намерен регулировать банковские тарифы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не регулирует тарифы банков на услуги.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

"Если клиента не устраивают тарифы одного банка, он может выбрать другой. Часто говорят, что в каком-то банке услуги дорогие. Но тогда возникает вопрос: почему клиент продолжает пользоваться именно этим банком? Рынок должен работать таким образом, чтобы банки конкурировали между собой", - сказал он.

По словам Кязымова, тарифы должны формироваться рыночными механизмами.

"Клиент всегда может принять решение перейти в другой банк, если его не устраивает стоимость услуг", - отметил глава ЦБА.

При этом он подчеркнул, что регулятор усилил контроль за соблюдением прав потребителей финансовых услуг.

"Мы начали более активно контролировать деятельность банков, а с этого года перешли к регулярному надзору. Если банк взимает комиссию за услугу и прячет эту информацию где-то в глубине сайта, мы вмешиваемся и устраняем такие случаи. Этот процесс требует времени, однако работа продолжается", - добавил Кязымов.