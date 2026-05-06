    В Азербайджане за 4 месяца налоговые поступления превысили 6 млрд манатов

    • 06 мая, 2026
    • 14:45
    В Азербайджане за 4 месяца налоговые поступления превысили 6 млрд манатов

    В государственный бюджет Азербайджана в январе-апреле 2026 года по линии Государственной налоговой службы поступило более 6 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, за 4 месяца 5 млрд 360,3 млн манатов налоговых поступлений пришлись на ненефтегазовый сектор, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

    Отметим, что в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Государственный бюджет
    Azərbaycanda 4 ayda vergi daxilolmaları 6 milyard manatdan çox olub

