В Азербайджане за 4 месяца налоговые поступления превысили 6 млрд манатов
- 06 мая, 2026
- 14:45
В государственный бюджет Азербайджана в январе-апреле 2026 года по линии Государственной налоговой службы поступило более 6 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, за 4 месяца 5 млрд 360,3 млн манатов налоговых поступлений пришлись на ненефтегазовый сектор, что на 8,3% больше, чем годом ранее.
Отметим, что в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.
