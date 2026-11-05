Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 16:09
    Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия.

    Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".

    Ильхам Алиев Луис Инасиу Лула да Силва Азербайджано-бразильские отношения
    İlham Əliyev brazilyalı həmkarını təbrik edib
    44 filmi
    44 filmi

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