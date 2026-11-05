Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
- 05 ноября, 2026
- 16:09
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия.
Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".