Во Франции протестующие устроили погромы и пожары, полиция применила слезоточивый газ
- 05 ноября, 2026
- 16:06
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По всей Франции проходят ранее объявленные масштабные протесты против роста цен, которые сопровождаются беспорядками.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Протестующие начали поджигать здания школ, мусорные баки, бросать камни в витрины магазинов, а также в сторону полицейских. После чего сотрудники правоохранительных органов применили против них слезоточивый газ.
Сообщается, что во французской коммуне Турнефёй под Тулузой в ходе протестов, охвативших страну, была подожжена средняя школа. Неизвестные проникли в школу, применяя пиротехнику, в результате чего произошел пожар. Пострадавших нет. Точный масштаб ущерба пока неизвестен.
В Лилле, по данным источника в полиции, была проведена эвакуация средней школы имени Сезара Баджо, расположенной в районе Лилль-Мулен. Причиной эвакуации стал поврежденный газовый счетчик.
В Париже Эйфелева башня закрыта в связи с общенациональной забастовкой.
Сегодня в связи с протестами железнодорожное движение на региональных линиях, а также на некоторых линиях RER и железнодорожных линиях в регионе Иль-де-Франс будет нарушено, вплоть до серьезных сбоев.
Министерство образования страны сообщает, что сегодня примерно 16% учителей бастуют, а в 33% школ наблюдаются перебои в работе (60 из 184).
Студенческий союз и Союз средних школ (USL), со своей стороны, зафиксировали, что 90% из примерно 70 университетов Франции заблокированы или закрыты. Кроме того, при этом 1 000 средних школ находятся в состоянии простоя.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что 70 тыс. полицейских и жандармов будут привлечены по всей стране для обеспечения безопасности во время протестов.