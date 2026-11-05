Во Франции протестующие устроили погромы и пожары, полиция применила слезоточивый газ

По всей Франции проходят ранее объявленные масштабные протесты против роста цен, которые сопровождаются беспорядками.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Протестующие начали поджигать здания школ, мусорные баки, бросать камни в витрины магазинов, а также в сторону полицейских. После чего сотрудники правоохранительных органов применили против них слезоточивый газ.

Сообщается, что во французской коммуне Турнефёй под Тулузой в ходе протестов, охвативших страну, была подожжена средняя школа. Неизвестные проникли в школу, применяя пиротехнику, в результате чего произошел пожар. Пострадавших нет. Точный масштаб ущерба пока неизвестен.

В Лилле, по данным источника в полиции, была проведена эвакуация средней школы имени Сезара Баджо, расположенной в районе Лилль-Мулен. Причиной эвакуации стал поврежденный газовый счетчик.

В Париже Эйфелева башня закрыта в связи с общенациональной забастовкой.

Сегодня в связи с протестами железнодорожное движение на региональных линиях, а также на некоторых линиях RER и железнодорожных линиях в регионе Иль-де-Франс будет нарушено, вплоть до серьезных сбоев.

Министерство образования страны сообщает, что сегодня примерно 16% учителей бастуют, а в 33% школ наблюдаются перебои в работе (60 из 184).

Студенческий союз и Союз средних школ (USL), со своей стороны, зафиксировали, что 90% из примерно 70 университетов Франции заблокированы или закрыты. Кроме того, при этом 1 000 средних школ находятся в состоянии простоя.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что 70 тыс. полицейских и жандармов будут привлечены по всей стране для обеспечения безопасности во время протестов.