В Азербайджане в 2027 году усилят налоговое администрирование

В Азербайджане в 2027 году планируется расширить налоговую базу, усилить налоговое администрирование и продолжить среднесрочную фискальную консолидацию.

Как сообщает Report, эти меры предусмотрены проектом бюджетного пакета на 2027 год и направлены на ограничение влияния возможного замедления роста ненефтегазового ВВП на бюджетные доходы и фискальный баланс.

Согласно документу, планируется ограничить влияние возможных негативных отклонений экономического роста на фискальные показатели и сохранить устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе.

Также планируется повысить эффективность госпредприятий, пересмотреть субсидии, постепенно сократить государственное регулирование цен и улучшить управление и отчетность госкомпаний. Это должно снизить их потребность в бюджетной поддержке и улучшить условия для конкуренции.