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    В Азербайджане в 2027 году усилят налоговое администрирование

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 16:03
    В Азербайджане в 2027 году усилят налоговое администрирование

    В Азербайджане в 2027 году планируется расширить налоговую базу, усилить налоговое администрирование и продолжить среднесрочную фискальную консолидацию.

    Как сообщает Report, эти меры предусмотрены проектом бюджетного пакета на 2027 год и направлены на ограничение влияния возможного замедления роста ненефтегазового ВВП на бюджетные доходы и фискальный баланс.

    Согласно документу, планируется ограничить влияние возможных негативных отклонений экономического роста на фискальные показатели и сохранить устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе.

    Также планируется повысить эффективность госпредприятий, пересмотреть субсидии, постепенно сократить государственное регулирование цен и улучшить управление и отчетность госкомпаний. Это должно снизить их потребность в бюджетной поддержке и улучшить условия для конкуренции.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Налоговый кодекс Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Azərbaycanda gələn il vergi inzibatçılığı daha da gücləndiriləcək
    44 filmi
    44 filmi

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