Azərbaycanda 4 ayda vergi daxilolmaları 6 milyard manatdan çox olub
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 14:19
Bu ilin yanvar-aprel aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 6 milyard manatdan çox vəsait daxil olub.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
4 ayda vergi daxilolmalarının 5 milyard 360,3 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8,3 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 16,91 milyard manat vəsait köçürməlidir.
