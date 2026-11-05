İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Yelo Bank"dan Zəfər Günü hədiyyəsi: 44 gün faizsiz nağd kredit!

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:56
    Yelo Bankdan Zəfər Günü hədiyyəsi: 44 gün faizsiz nağd kredit!

    44 gün Azərbaycan xalqının tarixində qürurla xatırlanan günlərdir. "Yelo Bank" ASC bu münasibətlə Zəfər Gününü müştərilərinə faydalı və yadda qalan bir təklifə çevirir! Noyabr ayının sonunadək rəsmiləşdirilən kreditlər üzrə son 44 günün faiz ödənişi Bankdan hədiyyə edilir.

    Kampaniya çərçivəsində kredit məbləği maksimum 80 000 manat təşkil edir. İllik faiz dərəcəsi cəmi 8,9 %-dən başlayır, ödəmə müddəti isə 59 ayadək seçilə bilər.

    Ev təmiri, təhsil xərcləri, yeni il hazırlığı və ya təxirə salınmış planlar üçün vəsaitə ehtiyacı olanlar bu imkandan faydalana bilərlər. Təklif yalnız noyabr ayı ərzində qüvvədədir, odur ki, yararlanmağa tələsin!

    Onlayn kredit sifarişi: https://ylb.az/krdbn.

    Bank xidmətləri, o cümlədən, mikrokredit ilə bağlı suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya "Facebook", "Instagram", "Whatsapp" və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

    Yelo Bank ASC Facebook 8 Noyabr - Zəfər Günü
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