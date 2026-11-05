"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 32 % azalıb
Maliyyə
- 05 noyabr, 2026
- 16:08
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 37 milyard 140,439 milyon manat təşkil edib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 % azdır.
Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2,1 dəfə artaraq 52 540 olub.
BFB-nin dövriyyəsinin 77,2 %-i, yaxud 28 milyard 667,332 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 34,3 % azdır.
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 38,2 % azalaraq 5 milyard 475,983 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 42,7 % artaraq 2 milyard 997,124 milyon manat olub.
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