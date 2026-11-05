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    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 32 % azalıb

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:08
    Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 32 % azalıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 37 milyard 140,439 milyon manat təşkil edib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 % azdır.

    Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2,1 dəfə artaraq 52 540 olub.

    BFB-nin dövriyyəsinin 77,2 %-i, yaxud 28 milyard 667,332 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 34,3 % azdır.

    Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 38,2 % azalaraq 5 milyard 475,983 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 42,7 % artaraq 2 milyard 997,124 milyon manat olub.

    Bakı Fond Birjası QSC
    Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 32%
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