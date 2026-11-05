Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 32%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-октябре 2026 года составила 37 млрд 140,439 млн манатов, что на 32% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Количество сделок за последний год увеличилось в 2,1 раза, до 52 540.

На долю операций репо пришлось 77,2% оборота БФБ, или 28 млрд 667,332 млн манатов, что на 34,3% меньше в годовом сравнении.

В отчетном периоде стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 38,2% и составила 5 млрд 475,983 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам выросла на 42,7%, до 2 млрд 997,124 млн манатов.