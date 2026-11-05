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    Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 32%

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 16:32
    Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 32%

    Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-октябре 2026 года составила 37 млрд 140,439 млн манатов, что на 32% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    Количество сделок за последний год увеличилось в 2,1 раза, до 52 540.

    На долю операций репо пришлось 77,2% оборота БФБ, или 28 млрд 667,332 млн манатов, что на 34,3% меньше в годовом сравнении.

    В отчетном периоде стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 38,2% и составила 5 млрд 475,983 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам выросла на 42,7%, до 2 млрд 997,124 млн манатов.

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) Финансовые инструменты
    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 32 % azalıb
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