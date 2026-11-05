Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2026)
- 05 noyabr, 2026
- 16:19
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-oktyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 26 490 887 232 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 19 013 047 531 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 996 772 661 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 699 487 979 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 5 525 442 622 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 599 398 773 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 1 419 353 813 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 245 833 781 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 467 411 036 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 455 926 899 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 347 404 358 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 70 993 390 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 12 467 351 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
26 490 887 232
|
2
|
PAŞA Kapital
|
19 013 047 531
|
3
|
İnvest-Az
|
5 996 772 661
|
4
|
Unicapital
|
5 699 487 979
|
5
|
CPM-İnvest
|
5 525 442 622
|
6
|
Assist Finance
|
2 599 398 773
|
7
|
CFI Financial
|
1 419 353 813
|
8
|
İnno Kapital
|
1 245 833 781
|
9
|
Xalq Kapital
|
467 411 036
|
10
|
Capital Partners
|
455 926 899
|
11
|
Troni
|
347 404 358
|
12
|
MFX-Trading
|
70 993 390
|
13
|
Xalq Bank
|
12 467 351