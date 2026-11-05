Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-октябрь, 2026)
- 05 ноября, 2026
- 16:38
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ЗАО "Бакинская фондовая биржа" обнародовало рэнкинг участников по объему оборота за январь-октябрь 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания ABB İnvest" с показателем 26 490 887 232 маната.
На последующих местах расположились ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital" с 19 013 047 531 манатом, ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-Az" с 5 996 772 661 манатом, ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" с 5 699 487 979 манатами, ЗАО "Инвестиционная компания CPM-İnvest" с 5 525 442 622 манатами и др.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
26 490 887 232
|
2
|
PAŞA Kapital
|
19 013 047 531
|
3
|
İnvest-Az
|
5 996 772 661
|
4
|
Unicapital
|
5 699 487 979
|
5
|
CPM-İnvest
|
5 525 442 622
|
6
|
Assist Finance
|
2 599 398 773
|
7
|
CFI Financial
|
1 419 353 813
|
8
|
İnno Kapital
|
1 245 833 781
|
9
|
Xalq Kapital
|
467 411 036
|
10
|
Capital Partners
|
455 926 899
|
11
|
Troni
|
347 404 358
|
12
|
MFX-Trading
|
70 993 390
|
13
|
Xalq Bank
|
12 467 351