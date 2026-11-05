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    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-октябрь, 2026)

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 16:38
    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-октябрь, 2026)

    ЗАО "Бакинская фондовая биржа" обнародовало рэнкинг участников по объему оборота за январь-октябрь 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания ABB İnvest" с показателем 26 490 887 232 маната.

    На последующих местах расположились ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital" с 19 013 047 531 манатом, ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-Az" с 5 996 772 661 манатом, ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" с 5 699 487 979 манатами, ЗАО "Инвестиционная компания CPM-İnvest" с 5 525 442 622 манатами и др.

    Инвестиционные компании

    Объем операций AZN

    1

    ABB-İnvest

    26 490 887 232

    2

    PAŞA Kapital

    19 013 047 531

    3

    İnvest-Az

    5 996 772 661

    4

    Unicapital

    5 699 487 979

    5

    CPM-İnvest

    5 525 442 622

    6

    Assist Finance

    2 599 398 773

    7

    CFI Financial

    1 419 353 813

    8

    İnno Kapital

    1 245 833 781

    9

    Xalq Kapital

    467 411 036

    10

    Capital Partners

    455 926 899

    11

    Troni

    347 404 358

    12

    MFX-Trading

    70 993 390

    13

    Xalq Bank

    12 467 351
    Бакинская фондовая биржа (БФБ) Инвестиционные компании
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-oktyabr, 2026)
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