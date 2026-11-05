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    АПБА: Новое законодательство о ветеринарии ужесточит требования к экспорту рыбной продукции

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 15:48
    АПБА: Новое законодательство о ветеринарии ужесточит требования к экспорту рыбной продукции

    Перевозка и экспорт рыбной продукции должны осуществляться в строгом соответствии с нормами ветеринарного контроля.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела здоровья животных и биологической безопасности Агентства пищевой безопасности (АПБА), главный ветеринарный инспектор страны Галиб Абдулалиев на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

    По его словам, некоторые предпринимателинедостаточно осведомлены о действующих требованиях пищевой безопасности и правовой базой, регулирующей транспортировку рыбной продукции. Он признал, что ведомство также должно активнее проводить разъяснительную работу, но подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности.

    Абдулалиев разъяснил, что в соответствии с законом "О ветеринарии" рыбная продукция включена в список грузов, подлежащих обязательному ветеринарному надзору. Данное требование распространяется как на живую рыбу, так и на продукцию, прошедшую переработку.

    Он также подчеркнул, что для экспорта рыбной продукции ветеринарный сертификат должен соответствовать импортным требованиям страны назначения. Перед отправкой продукции территориальное региональное подразделение должно выдать ветеринарное свидетельство.

    По словам главного ветеринарного инспектора, указанные нормы закреплены в проекте нового закона о ветеринарии, разработка которого продолжается. В ближайшей перспективе документ будет вынесен на обсуждение.

    Галиб Абдулалиев Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Рыбная продукция Аквакультура и рыбное хозяйство
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