Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ

Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в секторе ИКТ.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

Обсуждения прошли в рамках круглого стола с участием делегации IT-компаний, организованного Эстонской ассоциацией информационных технологий и телекоммуникаций (ITL).

Эстонская сторона была проинформирована о последних инновациях в области цифровизации в Азербайджане, принятом новом законодательном пакете и созданных возможностях в технологическом секторе.