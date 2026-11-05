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    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ

    ИКТ
    • 05 ноября, 2026
    • 16:02
    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ

    Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в секторе ИКТ.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения прошли в рамках круглого стола с участием делегации IT-компаний, организованного Эстонской ассоциацией информационных технологий и телекоммуникаций (ITL).

    Эстонская сторона была проинформирована о последних инновациях в области цифровизации в Азербайджане, принятом новом законодательном пакете и созданных возможностях в технологическом секторе.

    Рашад Набиев Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Эстония
    Estoniya şirkətlərinin Azərbaycan bazarına çıxış imkanları müzakirə edilib
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