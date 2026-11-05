Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ
ИКТ
- 05 ноября, 2026
- 16:02
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Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в секторе ИКТ.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.
Обсуждения прошли в рамках круглого стола с участием делегации IT-компаний, организованного Эстонской ассоциацией информационных технологий и телекоммуникаций (ITL).
Эстонская сторона была проинформирована о последних инновациях в области цифровизации в Азербайджане, принятом новом законодательном пакете и созданных возможностях в технологическом секторе.
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