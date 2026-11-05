Президент Азербайджана наградил группу представителей медиа
Медиа
- 05 ноября, 2026
- 15:52
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа.
Как сообщает Report, документ подписан в связи со 100-летним юбилеем азербайджанского радио и профессиональным праздником работников телевидения и радио Азербайджана.
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