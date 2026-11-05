Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - Siyahı
- 05 noyabr, 2026
- 15:45
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Prezident İlham Əliyev "Media nümayəndələrinin təltif edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyi və Azərbaycan televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə imzalanıb.
Sərəncamla Azərbaycanda medianın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə
Ağayev Qənbər Müseyib oğlu
Əliyarzadə Rahib Kamal oğlu
Əliyeva Nigar Əli qızı
Hüseynov Murad Məhəmməd oğlu
Hüseynova Çimnaz Həbib qızı
Quliyeva Nigar Sabir qızı
2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Əliyev Aydın Hüseyn oğlu
Müzəffərli Azad Müzəffər oğlu
Zöhrəbova Məryəm Abbas Qulu qızı
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Abdullayev Azər Sədulla oğlu
Eminbəyli Şakir Vəfa oğlu
Eyvazova Aida Məmmədşah qızı
Xəlilova Sevinc İbrahim qızı
İslam-zadə Nailə Hünbət qızı
Qədirzadə Leyla Salam qızı
Quliyeva Arzu Telman qızı
Novruzov Faiq Səttar oğlu
Ramazanov Mübariz Fazil oğlu
Sadıqov Orxan Fikrət oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Abdullayev Həsən Nəcəfqulu oğlu
Abuşev Hüseyn Rauf oğlu
Ağamirov Vasif Alp oğlu
Allahverdiyeva Lalə Abbas qızı
Allahyarov Ziya Qələməli oğlu
Aslanova Billurə Aslan qızı
Babayev Zamiq Esmiran oğlu
Babayev Zaur Eyvaz oğlu
Babayeva Təhminə Adil qızı
Bağırov Kazım Rasim oğlu
Cabarov Fuad Şamil oğlu
Cavadov Rövşən Novruz oğlu
Dadaşov Tural Si̇yavuş oğlu
Dementyeva Viktoriya Serqeyevna
Eynullayeva Sudabə Cahangir qızı
Əbilova Xəyalə Əliağa qızı
Ədilova Jalə Elsevər qızı
Əfəndiyeva Afaq Vasif qızı
Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu
Əliverdiyeva Mətanət Məcnun qızı
Əliyev Cavid Qabil oğlu
Əliyev Elman Yusubəli oğlu
Əliyev Elşad Xalid oğlu
Əliyev Elşən Həsən oğlu
Əliyev Səyavuş Ağamehdi oğlu
Əliyev Teymur Hafiz oğlu
Əliyev Tural Əmir oğlu
Hacıyev Əli Əflan oğlu
Həsənli Ceyhun Eyvaz oğlu
Həsənov İsmayıl Firudin oğlu
Hüseynov Emin Tofiq oğlu
Hüseynov Əliheydər Şahbaz oğlu
Xəlilov Fəxri Vaqif oğlu
İsgəndərova Vəfa Zahid qızı
İsmayılov Şahin Bayraməli oğlu
İsmayılova Marina Yusif qızı
İsmayılova Pərvin Süleyman qızı
Qafarov Fərrux Əlihüseyn oğlu
Qarayev Azər Əyyub oğlu
Qasımova Pərvanə Nadir qızı
Qənbərov İlham Bərxudar oğlu
Quli̇yeva Jalə Sabi̇r qızı
Qurbanov İbrahim Vilayət oğlu
Mehdiyeva Məhəbbət Rəhman qızı
Məmmədova Arzu Möhübbət qızı
Məmmədova Bənövşə Xudaverdi qızı
Məmmədova Xəyalə Gülalı qızı
Mirzəyeva Dilşad Tahir qızı
Muradova Gülnar Hacı qızı
Nadirov Ağəli Ramiz oğlu
Nəsibova Almaz Mahmud qızı
Nəsirov Emil Nəsir oğlu
Piriyeva Aytən Sədaqət qızı
Rəsulova İlhamə Loğman qızı
Seyidova Səbinə İslam qızı
Sultan Ruslan Sultan oğlu
Şirinova Gülyaz Musa qızı
Tağıyev Yaşar Tahir oğlu
Tanrıverdi Hüseyn İsmayıl oğlu
Zeynalov İlham Adil oğlu.
Sənədə əsasən, Azərbaycanda medianın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib:
Hadıyev Fazil Rauf oğlu
Məmmədov Əhməd Qədir oğlu.