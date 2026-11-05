İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - Siyahı

    Media
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:45
    Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - Siyahı

    Prezident İlham Əliyev "Media nümayəndələrinin təltif edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyi və Azərbaycan televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə imzalanıb.

    Sərəncamla Azərbaycanda medianın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

    Ağayev Qənbər Müseyib oğlu

    Əliyarzadə Rahib Kamal oğlu

    Əliyeva Nigar Əli qızı

    Hüseynov Murad Məhəmməd oğlu

    Hüseynova Çimnaz Həbib qızı

    Quliyeva Nigar Sabir qızı

    2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Əliyev Aydın Hüseyn oğlu

    Müzəffərli Azad Müzəffər oğlu

    Zöhrəbova Məryəm Abbas Qulu qızı

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Abdullayev Azər Sədulla oğlu

    Eminbəyli Şakir Vəfa oğlu

    Eyvazova Aida Məmmədşah qızı

    Xəlilova Sevinc İbrahim qızı

    İslam-zadə Nailə Hünbət qızı

    Qədirzadə Leyla Salam qızı

    Quliyeva Arzu Telman qızı

    Novruzov Faiq Səttar oğlu

    Ramazanov Mübariz Fazil oğlu

    Sadıqov Orxan Fikrət oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Abdullayev Həsən Nəcəfqulu oğlu

    Abuşev Hüseyn Rauf oğlu

    Ağamirov Vasif Alp oğlu

    Allahverdiyeva Lalə Abbas qızı

    Allahyarov Ziya Qələməli oğlu

    Aslanova Billurə Aslan qızı

    Babayev Zamiq Esmiran oğlu

    Babayev Zaur Eyvaz oğlu

    Babayeva Təhminə Adil qızı

    Bağırov Kazım Rasim oğlu

    Cabarov Fuad Şamil oğlu

    Cavadov Rövşən Novruz oğlu

    Dadaşov Tural Si̇yavuş oğlu

    Dementyeva Viktoriya Serqeyevna

    Eynullayeva Sudabə Cahangir qızı

    Əbilova Xəyalə Əliağa qızı

    Ədilova Jalə Elsevər qızı

    Əfəndiyeva Afaq Vasif qızı

    Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu

    Əliverdiyeva Mətanət Məcnun qızı

    Əliyev Cavid Qabil oğlu

    Əliyev Elman Yusubəli oğlu

    Əliyev Elşad Xalid oğlu

    Əliyev Elşən Həsən oğlu

    Əliyev Səyavuş Ağamehdi oğlu

    Əliyev Teymur Hafiz oğlu

    Əliyev Tural Əmir oğlu

    Hacıyev Əli Əflan oğlu

    Həsənli Ceyhun Eyvaz oğlu

    Həsənov İsmayıl Firudin oğlu

    Hüseynov Emin Tofiq oğlu

    Hüseynov Əliheydər Şahbaz oğlu

    Xəlilov Fəxri Vaqif oğlu

    İsgəndərova Vəfa Zahid qızı

    İsmayılov Şahin Bayraməli oğlu

    İsmayılova Marina Yusif qızı

    İsmayılova Pərvin Süleyman qızı

    Qafarov Fərrux Əlihüseyn oğlu

    Qarayev Azər Əyyub oğlu

    Qasımova Pərvanə Nadir qızı

    Qənbərov İlham Bərxudar oğlu

    Quli̇yeva Jalə Sabi̇r qızı

    Qurbanov İbrahim Vilayət oğlu

    Mehdiyeva Məhəbbət Rəhman qızı

    Məmmədova Arzu Möhübbət qızı

    Məmmədova Bənövşə Xudaverdi qızı

    Məmmədova Xəyalə Gülalı qızı

    Mirzəyeva Dilşad Tahir qızı

    Muradova Gülnar Hacı qızı

    Nadirov Ağəli Ramiz oğlu

    Nəsibova Almaz Mahmud qızı

    Nəsirov Emil Nəsir oğlu

    Piriyeva Aytən Sədaqət qızı

    Rəsulova İlhamə Loğman qızı

    Seyidova Səbinə İslam qızı

    Sultan Ruslan Sultan oğlu

    Şirinova Gülyaz Musa qızı

    Tağıyev Yaşar Tahir oğlu

    Tanrıverdi Hüseyn İsmayıl oğlu

    Zeynalov İlham Adil oğlu.

    Sənədə əsasən, Azərbaycanda medianın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib:

    Hadıyev Fazil Rauf oğlu

    Məmmədov Əhməd Qədir oğlu.

    İlham Əliyev Audiovizual media subyektləri Prezidentin fərdi təqaüdü
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    44 filmi
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