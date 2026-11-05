В Карабахе будут выделять земельные участки для развития рыбоводства

В Карабахе можно будет получить земельный участок в инвестиционном порядке под развитие рыбоводства.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела права и исполнительной дисциплины Министерства сельского хозяйства Ясер Абдуллаев в ходе панельных дискуссий в рамках I Форума аквакультуры в Баку.

Кроме того, представитель министерства отметил, что изменения будут внесены и в ряд законов:

"К примеру, мы планируем включить рыбоводство в "Типовое положение об агропарках", и первичный проект документа уже готовится. Вдобавок разрабатываются поправки в Земельный кодекс. Наряду с освобождением хозяйств аквакультуры от процедуры смены категории земель, мы предлагаем применить эту же льготу и к участкам, где размещаются объекты возобновляемой энергетики. Допустим, у вас есть рыбоводческое или аквакультурное предприятие, и вы хотите установить там солнечные панели либо ветрогенераторы. Подобное оборудование, особенно панели, требует значительных площадей. Наша цель - избавить бизнес и от этой административной нагрузки".