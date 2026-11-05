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    Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 16:23
    Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование

    В Азербайджане с 1 января 2027 года планируют предоставлять рыбоводческим и аквакультурным хозяйствам льготы на покупку оборудования.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития (АКИА) при Министерстве сельского хозяйства Эльнур Мусаев в ходе панельных дискуссий I Форума аквакультуры в Баку.

    По его словам, конкретные категории оборудования, применяемого в рыбоводческих и аквакультурных предприятиях, уже были рассмотрены профильной рабочей группой для включения в перечень льготного финансирования.

    В соответствии с предложенным механизмом субсидирования, фермер обязан оплатить первоначальный взнос, составляющий минимум 20% от стоимости техники. Государство берет на себя 40% таможенной стоимости оборудования в формате безвозмездной субсидии, а оставшуюся часть - 40% - фермер может погасить посредством беспроцентного займа. Процентные выплаты по данному кредиту полностью финансируются государством.

    В перечень оборудования, на которое распространятся льготы, входят системы контроля качества воды и рециркуляции (RAS), аэраторы, кислородные генераторы, фильтры, насосы, датчики, дезинфекционные системы, ультрафиолетовые стерилизаторы, плавучие садковые системы, кормораздатчики, нерестовые емкости, оборудование для инкубации икры и транспортировки живой рыбы.

    Мусаев выразил уверенность, что перечень будет утвержден без существенных изменений.

    По его словам, фермеры смогут воспользоваться льготами с 1 января 2027 года, а сам список оборудования в дальнейшем может регулярно обновляться.

    Эльнур Мусаев Аквакультура и рыбное хозяйство Аграрный сектор Азербайджана
    Elnur Musayev: "Balıqçılıq və akvakultura təsərrüfatları üçün texnika güzəştləri tətbiq olunacaq"
    Azerbaijan to subsidize aquaculture equipment purchases from 2027
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