Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование

В Азербайджане с 1 января 2027 года планируют предоставлять рыбоводческим и аквакультурным хозяйствам льготы на покупку оборудования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития (АКИА) при Министерстве сельского хозяйства Эльнур Мусаев в ходе панельных дискуссий I Форума аквакультуры в Баку.

По его словам, конкретные категории оборудования, применяемого в рыбоводческих и аквакультурных предприятиях, уже были рассмотрены профильной рабочей группой для включения в перечень льготного финансирования.

В соответствии с предложенным механизмом субсидирования, фермер обязан оплатить первоначальный взнос, составляющий минимум 20% от стоимости техники. Государство берет на себя 40% таможенной стоимости оборудования в формате безвозмездной субсидии, а оставшуюся часть - 40% - фермер может погасить посредством беспроцентного займа. Процентные выплаты по данному кредиту полностью финансируются государством.

В перечень оборудования, на которое распространятся льготы, входят системы контроля качества воды и рециркуляции (RAS), аэраторы, кислородные генераторы, фильтры, насосы, датчики, дезинфекционные системы, ультрафиолетовые стерилизаторы, плавучие садковые системы, кормораздатчики, нерестовые емкости, оборудование для инкубации икры и транспортировки живой рыбы.

Мусаев выразил уверенность, что перечень будет утвержден без существенных изменений.

По его словам, фермеры смогут воспользоваться льготами с 1 января 2027 года, а сам список оборудования в дальнейшем может регулярно обновляться.