Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование
- 05 ноября, 2026
- 16:23
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане с 1 января 2027 года планируют предоставлять рыбоводческим и аквакультурным хозяйствам льготы на покупку оборудования.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития (АКИА) при Министерстве сельского хозяйства Эльнур Мусаев в ходе панельных дискуссий I Форума аквакультуры в Баку.
По его словам, конкретные категории оборудования, применяемого в рыбоводческих и аквакультурных предприятиях, уже были рассмотрены профильной рабочей группой для включения в перечень льготного финансирования.
В соответствии с предложенным механизмом субсидирования, фермер обязан оплатить первоначальный взнос, составляющий минимум 20% от стоимости техники. Государство берет на себя 40% таможенной стоимости оборудования в формате безвозмездной субсидии, а оставшуюся часть - 40% - фермер может погасить посредством беспроцентного займа. Процентные выплаты по данному кредиту полностью финансируются государством.
В перечень оборудования, на которое распространятся льготы, входят системы контроля качества воды и рециркуляции (RAS), аэраторы, кислородные генераторы, фильтры, насосы, датчики, дезинфекционные системы, ультрафиолетовые стерилизаторы, плавучие садковые системы, кормораздатчики, нерестовые емкости, оборудование для инкубации икры и транспортировки живой рыбы.
Мусаев выразил уверенность, что перечень будет утвержден без существенных изменений.
По его словам, фермеры смогут воспользоваться льготами с 1 января 2027 года, а сам список оборудования в дальнейшем может регулярно обновляться.